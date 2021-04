Würzburg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Landkreis Würzburg am Montag eine 7-Tage-Inzidenz von 104,70 bekanntgegeben.

Indessen ist nach Information des Landratsamts Würzburg in der dortigen Region ein weiterer Todesfall zu beklagen. Eine 82-jährige Stadtbewohnerin ist in einer Würzburger Klinik verstorben. Die mehrfach vorerkrankte Seniorin war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt damit auf 171 (106 in der Stadt und 65 im Landkreis Würzburg).

Seit Montag ist in der Stadt auch das Burkardushaus mit 1000 Testungen am Tag als neues Testzentrum eingerichtet. Da in Würzburg aufgrund der Inzidenz von über 100 ab Mittwoch strengere Corona-Regeln gelten – Einkaufen im Einzelhandel ist nur mit Terminbuchung und Test möglich – werden die dortigen Testkapazitäten ab Mittwoch auf 2000 Tests pro Tag erweitert. lra