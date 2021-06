Stadt beendet Partytreiben

Würzburg. Nach dem andauernden Partytreiben am Alten Kranen und der Verschmutzung entlang des Mains bis zum Graf-Luckner-Weiher am Wochenende zieht die Stadt Würzburg Konsequenzen. So werden an den kommenden beiden Wochenenden die Grünanlagen am Alten Kranen Freitag und Samstag von 22 bis 6 Uhr gesperrt und durch Polizei und Securitykräfte gesichert. Bereits ab 20 Uhr informieren Sicherheitsleute über die bevorstehende Sperrung, ab 21.30 Uhr wird dann mit Hilfe einer Ausleuchtung dieses Bereiches die Sperrung angekündigt. Die offizielle Außengastronomie im Bereich des Alten Kranens ist davon nicht betroffen. Die Schließung soll abhängig von der Entwicklung bald möglichst auch wieder aufgehoben werden können.

AdUnit urban-intext1

Grund für die Sperrungen ist nicht nur der Schutz vor Corona. Laut Stadt hat das Partytreiben inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass in diesem Bereich an eine Nachtruhe nicht mehr zu denken ist. Der Schutz der Anwohner und der Nachtruhe hat hier Vorrang. Zudem wurden von den Feiernden zahlreiche vom städtischen Gartenamt frisch bepflanzte Blumenrabatten entlang des Maines vollständig zerstört, so dass auch Sachschäden entstanden sind. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter des Gartenamtes, die jedes Wochenende mehrfach in den Grünanlagen Abfall der Feiernden eingesammelt hatten, den Müll in den Teilbereichen der Kurt-Schumacher-Promenade und am Graf-Luckner-Weiher liegen lassen. Auf diese Maßnahme wird mit Plakaten begleitend hingewiesen.