Sprayer erwischt

Würzburg. Dank des Hinweises einer Zeugin konnten Beamte der Würzburger Polizei am Wochenende einen Jugendlichen dingfest machen, der sich zuvor an einem Graffiti probiert hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer Anwohnerin war am Samstag kurz nach Mitternacht eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, welche in der Scherenbergstraße eine Hauswand mit Spraydosen verunstalteten. Sie verständigte über Notruf die Polizei. Die zum Tatort geeilten Beamten trafen schließlich die Gruppe von vier Personen an. Zumindest einer der Jungs räumte ein, für die Schmiererei verantwortlich zu sein. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Er wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.