Würzburg. Arbeiten an der Steuerungstechnik im Katzenbergtunnel erfordern in den Nächten vom 20. bis 22. April die Sperrung der A3 zwischen den Anschlussstellen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Nürnberg.

Tank- und Rastanlage gesperrt

Die Sperrung der Tank- und Rastanlage Würzburg Nord erfolgt aufgrund von Bauarbeiten im Bereich ihrer Zufahrt vom 18. bis 25. April.

Im Bereich des sechsstreifigen Ausbaus der A3 ist zwischen den Anschlussstellen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg/Randersacker ist laut der Autobahn GmbH des Bundes die Sperrung der Richtungsfahrbahn Nürnberg für Anpassungsarbeiten an der Steuerungstechnik des Katzenbergtunnels erforderlich.

Die Sperrung erfolgt in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, 20./21. April, und Mittwoch auf Donnerstag, 21./22. April 2021, jeweils im Zeitraum von 20 bis etwa 6 Uhr.

Während der nächtlichen Sperrungen der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ist auch die Tank- und Rastanlage Würzburg Süd nicht nutzbar.

Umleitung eingerichtet

Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Nürnberg werden über die Bedarfsumleitung U97 von der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld zur Anschlussstelle Würzburg/Randersacker geleitet. Des Weiteren ist es aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der Zufahrt der Tank- und Rastanlage Würzburg Nord erforderlich, die Tank- und Rastanlage Würzburg Nord ab Sonntag, 18. April, 22 Uhr, bis Sonntag, 25. April, etwa 8 Uhr zu sperren.

Info: Weitere aktuelle Informationen zu den Baustellen und Projekten der Niederlassung Nordbayern findet man auf der Homepage www.autobahn.de/nordbayern und unter www.bayerninfo.de im Internet.

