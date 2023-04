Spanisches Flair in Würzburg

Würzburg. Die Flamencokunst ist nicht nur Weltkulturerbe, sondern schafft eine generationsübergreifende Kommunikation und bringt die unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammen.

Das Würzburger Flamenco Festival war in den vergangenen drei Jahren mit Konzertveranstaltungen im Sommer präsent und feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen mit Künstlern aus Spanien, Polen und Frankreich, die eines gemeinsam haben: die Faszination und Liebe zu dieser Kunst.

Die diversen Konzerte mit mitreißenden Darbietungen finden ausschließlich im stimmungsvollen Ambiente der Zehntscheune (Weingut Juliusspital, Klinikstr. 1) statt.

Nach den Osterkonzerten geht es am 14. und 15. April weiter: Luis Fernández Heredia, genannt Luis de Luis, und Esther Marin aus Granada präsentieren die Highlight-Konzerte unter dem Titel „Recuerdos de una fragua“ am 14. und 15. April. Der aus einer Flamenco-Dynastie stammende Ausnahmetänzer Luis de Luis versetzte bereits in 2006 mit seiner Darbietung voller Eleganz und schwindelerregenden Drehungen und punktgenauer Zapateado-Fußtechnik das Würzburger Publikum in Euphorie.

Die beiden Konzerte haben sich die Kunst der Gitanos zum Thema gesetzt. Das Programm deckt das gesamte Spektrum des traditionellen Flamencos ab: Lebensfreude, Tiefe, Eleganz und Dynamik werden zum sinnlichen Hochgenuss. Unterstützt werden die beiden Tänzer von Sänger Juan Granados aus Jerez de la Frontera und José María López Girela, der als Gitarrist den ersten Preis im Concurso de la Diputación de Granada gewann.

Mit dem Projekt „Flamenco sin fronteras“ („Flamenco ohne Grenzen“) endet am 16. April, 18.30 Uhr, die Konzertreihe.

Die Tänzerin Helena Cueto ist 1988 in Nantes in eine französisch-spanische Familie geboren.

Als Enkelin eines Flamenco-Gitarristen begann sie mit sechs Jahren zu tanzen. Als leidenschaftliche Tänzerin präsentiert sie die Kunstform vom traditionellen Flamenco über Begegnungen mit klassischer Musik bis hin zu Theater und zeitgenössischen Kreationen. Ihr traditioneller und zugleich neuartige Tanz birgt in sich eine beeindruckende Sensibilität, die aus ihren zahlreichen Erfahrungen entstanden ist.

Diego Rocha an der Gitarre, David Morán, und Cristo Cortés verkörpern den einzigartigen Klang aus den Flamenco-Gebieten Jerez de la Frontera und Südfrankreich. Die Musiker in zahlreichen unterschiedlichen Formationen international unterwegs.

Seit einigen Jahren kooperiert das Kino Central auf dem Bürgerbräugelände in Würzburg, Frankfurter Str. 87, mit dem Festival. Der neueste Flamenco-Dokumentarfilm „Paraíso de Cristal“ von Susanne Zellinger und Natalie Halla aus dem Jahr 2022 wird am Montag, 17. April, gezeigt und feiert gerade auf zahlreichen Flamencofestivals Erfolge.

Als Begrüßung wird die Formation „Lejos de Sevilla“ eine kleine Tanzdarbietung vor Filmbeginn vorführen.

Vom 22. bis 30. April kann man selbst aktiv werden und jeweils an den Wochenenden einen Workshop in Rhythmus, Klatschtechnik und Tanz für alle Niveaus belegen.