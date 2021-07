Siebenjährige angesprochen

Würzburg. Eine Mutter informierte die Polizei am Montag, dass ihre Tochter von einem Unbekannten auf verdächtige Weise angesprochen worden war. Eine sofort nach der Mitteilung eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief bislang erfolglos. Am Montag gegen 15 Uhr befand sich die Siebenjährige vom Kinderhort aus auf dem Heimweg, als sie ein Unbekannter auf einem schwarzen Motorroller ansprach. Das Mädchen reagierte genau richtig, wies den Mann ab und rannte zu der am Ende der Treppe, auf Höhe der Bushaltestelle Thüringer Straße, wartenden Mutter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang erfolglos. Das Mädchen und die Mutter haben richtig reagiert, teilt die Polizei mit. Die Polizei wird eine deutlich erhöhte Präsenz dort zeigen.