Sexueller Übergriff auf Frau

WÜRZBURG. Bei einer Musikveranstaltung in der Würzburger Posthalle soll es in der Nacht zum Samstag , 11. Februar, zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Zeugen, sich zu melden. Die 21-Jährige befand sich auf einer Musikveranstaltung des DJ Angerfist in der Posthalle am Bahnhofsplatz. Zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens soll es dann auf der Damentoilette zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil der jungen Frau gekommen sein. Der bislang unbekannte Täter soll dunkelblondes Haar getragen haben. Die Frau offenbarte sich im Nachgang der Polizei und erstattete Anzeige. Bisherige Ermittlungen konnten noch zu keinem Tatverdächtigen führen. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen. Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter Telefon 0931/4571732, melden.

