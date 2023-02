Sexualdelikt in Würzburger Innenstadt

Würzburg. Nach einem Barbesuch in der Sanderstraße in Würzburg ist am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere ein Helfer, der den Täter in die Flucht geschlagen hat, wird als wichtiger Zeuge gesucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau nach einem Barbesuch zu Fuß in der Sanderstraße unterwegs, als sie gegen 4 Uhr von einem fremden Mann angesprochen und auf Höhe des Hotels Eulenspiegel in eine Seitengasse gedrückt wurde. Dort soll der Unbekannte gegen den Willen der Frau sexuelle Handlugen an ihr vorgenommen haben.

Laut Angaben der Geschädigten eilte ihr dann ein Mann zur Hilfe, der offenbar auf ihre Hilferufe aufmerksam geworden war. Erst daraufhin ergriff der Täter die Flucht, welcher laut Polizei wie folgt beschrieben wird:

30 bis 35 Jahre alt

165 bis 170 Zentimeter groß

Kurze schwarze Haare

trug schwarze Daunenjacke und weiße Sneaker

indisches Erscheinungsbild (nach Einschätzung der Geschädigten)

Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer hat am Sonntagmorgen etwas beobachtet oder wahrgenommen, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist in der Sanderstraße auf eine Person aufmerksam geworden, auf die die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen und insbesondere auch der bislang noch unbekannte Helfer sollen sich dringend bei der Kriminalpolizei melden. Der Zeuge wird als groß und muskulös beschrieben, hat braune Haare sowie einen braunen Dreitagebart und war mit einem blauen Pullover, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneakers bekleidet. Hinweise gehen an die Kripo Würzburg unter Telefon 0931/4571732.