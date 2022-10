Seniorin übergibt in Veitshöchheim mehrere tausend Euro

Veitshöchheim. Bereits in der vergangenen Woche ist eine Seniorin Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die ältere Dame übergab mehrere tausend Euro an eine unbekannte Abholerin. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Anrufer hatten sich als Polizeibeamte ausgegeben und behauptet, dass im Umfeld der Seniorin eingebrochen worden sei und daher ihr Geld in Sicherheit gebracht werden müsse. Die ältere Dame ließ sich dazu überreden, eine größere Summe von ihrem Konto abzuheben und das Geld an eine unbekannte Frau zu übergeben. Laut Auskunft der Seniorin ist die Abholerin etwa 1,60 Meter groß. Sie hat dunkle lange Haare und trug eine schwarze FFP2-Maske. Die Geldübergabe fand am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, an einer Bushaltestelle Am Schenkenfeld statt.

