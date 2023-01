Seniorin in Würzburg lässt sich nicht täuschen

Würzburg. Telefonbetrüger haben sich am Mittwoch als Polizeibeamte ausgegeben und versucht, eine Seniorin in Würzburg um ihr Erspartes zu bringen. Sie ließ sich jedoch nicht täuschen, handelte goldrichtig und ermöglichte hierdurch die Festnahme eines dringend Tatverdächtigen. Der 22-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Zunächst hatte sich ein Anrufer als Polizeibeamter ausgegeben und behauptet, dass im Umfeld der Seniorin eingebrochen worden und ihre Adresse auf einer Liste potentieller Einbruchsziele aufgetaucht sei. Zur Sicherung ihrer Wertgegenstände sollte sie daher Bargeld und Schmuck an einen Abholer übergeben. Die Seniorin erkannte die gängige Betrugsmasche sofort und veranlasste die Verständigung der Polizei, ohne dass der Anrufer davon Wind bekam.

Durch das vorbildliche Verhalten der älteren Dame konnte die Kriminalpolizei Würzburg unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, die gegen 18.40 Uhr zur Festnahme des 22-jährigen Abholers führten. Der dringend Tatverdächtige, der einen Wohnsitz in Baden-Württemberg hat, musste die Beamten zur Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen zunächst zur Dienststelle begleiten.

Am Donnerstag wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 22-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Bandenbetrugs anordnete. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.