Seniorin bestohlen

Würzburg. Unbekannte haben am Mittwochmorgen Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin gestohlen. Gegen 9 Uhr klingelte ein Unbekannter bei der Rentnerin. Der vermeintliche Klempner sagte, er müsse Wasserleitungen in den Wohnungen des Mehrfamilienhauses überprüfen. Hierfür ließ die gutgläubige Frau den Mann, der etwa 1,80 Meter groß und ca. 40 Jahre alt gewesen sein soll, in die Wohnung. Im Badezimmer platzierte sich der Mann und Gegenstände so, dass die Frau das Bad nicht mehr verlassen konnte. In dieser Zeit betrat offenbar eine weitere Person die Wohnung und machte sich Wertgegenständen davon. Der Diebstahl fiel der Seniorin erst auf, als die Täter die Wohnung bereits verlassen hatten und über alle Berge waren. pol

