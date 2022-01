Würzburg. Ein Busfahrer stellte am Freitagabend, gegen 21 Uhr, sein Fahrzeug auf dem Viehmarktplatz ab. Hierbei stellte er drei Reisebusse fest, an denen sämtliche Seitenscheiben eingeschlagen waren. Kurz zuvor hatte er eine mehrköpfige Personengruppe in Richtung Dreikronenstraße flüchten sehen, welche sich zuvor unterhalb der Friedensbrücke aufhielt. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit 40 000 Euro angegeben. Die Inspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

