Sechs Fachleute geben Auskunft

Würzburg. Sechs Fachleute des Universitätsklinikums Würzburg und der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus Würzburg stehen am Montag, 20. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr per Telefon-Hotline für Fragen zu Knochen- und Weichgewebetumoren (Sarkomen) bereit. Sarkome gehören zu den sehr aggressiven Krebsarten. Jedes Jahr erkranken in Deutschland ca. 6000 Menschen neu daran. „Besonders heimtückisch an Sarkomen ist, dass sie in frühen Stadien nur sehr unspezifische Beschwerden wie Rücken-, Gelenk- oder Bauchschmerzen verursachen und damit häufig erst sehr spät im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert werden“, sagt Dr. Christoph K. W. Deinzer, Leiter der interdisziplinären Ambulanz für Knochen- und Weichgewebesarkome des Universitätsklinikums Würzburg (UKW). den Sarkompatientinnen und -patienten die besten individuellen Therapiemöglichkeiten anbieten zu können.“ Unter der Telefon-Hotline 0931/201-38625 beantworten die Fachleute Fragen zur chirurgischen und medikamentösen Therapie sowie zur komplementären Onkologie und Ernährungsmedizin. Das Angebot richtet sich an Patienten und Interessierte. pm

