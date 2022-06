Schwerer Unfall auf B13 bei Eibelstadt im Landkreis Würzburg

Eibelstadt. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag auf der B13 im Landkreis Würzburg zwischen Eibelstadt und Sommerhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein 80-jähriger Peugeot-Fahrer frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Nach dem Unfall befand sich der Mann in einem lebensbedrohlichen Zustand und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B13 in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich ausgesprochen zeitaufwendig und war nur mit einem Kran möglich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg zog die Polizei einen Unfallsachverständigen hinzu.

