Schub für die digitale Lehre

Würzburg. Mit rund 4,3 Millionen Euro kann die Universität Würzburg die digitale Lehre weiter voranbringen. Das Geld stammt aus einem Fördertopf des Bundes und der Länder. Vergeben wurde es in einem Wettbewerb. Im ersten Lockdown der Corona-Pandemie mussten auch die Lehrenden der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg ihre Vorlesungen und Seminare sehr schnell auf digitale Formate umstellen. Das war im Sommersemester 2020. Seitdem sind an der JMU sehr viele gute Ansätze für die digitale Lehre entstanden.

Finanzielle Förderung

Viele Lehrende und Studierende der JMU möchten die neuen Formate langfristig beibehalten und weiterentwickeln – auch dann, wenn es wieder Präsenzlehre geben wird. Andererseits haben viele den Wunsch, bei der Planung und Umsetzung digitaler Formate verstärkt Unterstützung zu bekommen. Diese Aufgaben geht die Universität nun mit finanzieller Förderung vom Bund und vom Freistaat Bayern an: Für ihr Projekt WueDive erhält sie rund vier Millionen Euro aus dem neuen Bund-Länder-Programm „Innovation in der Hochschullehre“. Dazu kommen an die 280 000 Euro für das Verbundprojekt Quadis. Dive steht für „Digitale Innovationen in der Lehre durch virtuelles und Blended E-Learning“. Und es steht für den Anspruch der Universität Würzburg, verstärkt in digitale und virtuelle Lehr-Welten eintauchen zu wollen. Beteiligt sind alle zehn Fakultäten. WueDive startet am 1. August 2021. Für das auf zunächst drei Jahre angesetzte Projekt wird die Universität auch neues Personal einstellen, etwa in den Bereichen Programmierung für Virtual Reality, e-Learning oder Hochschuldidaktik.