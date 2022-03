Schrottfahrzeug geht in Flammen auf

Giebelstadt. In Flammen aufgegangen ist in der Nacht zum Samstag ein Schrott-Pkw, der an der Kreisstraße zwischen Allersheim und Giebelstadt (Landkreis Würzburg) auf einem Acker abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet vieles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Bei dem Auto handelt es sich um einen silbernen Opel Astra, der bereits ausgeschlachtet war und schon seit längerer Zeit neben der Kreisstraße WÜ46 auf dem Acker stand. Kurz nach Mitternacht erreichte die Polizei nun die Mitteilung, dass das Fahrzeug in Flammen aufgegangen war. Die Löscharbeiten übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Gaubüttelbrunn, Sulzdorf, Allersheim und Giebelstadt. Ob durch den Brand ein Flurschaden entstand, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

