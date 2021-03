Würzburg. Eine 77-jährige Bewohnerin des Landkreises Würzburg ist am Samstag in einer Würzburger Klinik im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Seniorin war mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt das Landratsamt Würzburg mit.

AdUnit urban-intext1

Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion auf 158 (99 in der Stadt, 59 im Landkreis Würzburg). Während im Landkreis am Samstag zwei neue Corona-Fälle gemeldet wurden, war es in der Stadt nur einer. Damit gab es in den letzten sieben Tagen 54 neue Fälle im Landkreis und 53 in der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner betrug damit am Samstag im Landkreis 33,27 und in der Stadt 41,43. Neben den Schnelltest-Stellen in Würzburg ist jetzt auch eine Antigen-Schnellteststelle in der Bavaria-Apotheke Höchberg eingerichtet worden. Stadt und Landkreis Würzburg haben bereits vor Weihnachten mit Unterstützung von Gemeinden, Hilfsorganisationen, Bundeswehr und freiwilliger Feuerwehren das regionale Testangebot erweitert und Antigen-Schnellteststellen in Betrieb genommen.

Testungen in Apotheken bieten die Chance, relativ wohnortnah in Stadt und Land ein Testangebot zu nutzen, sagen Landrat Thomas Eberth und Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Thomas Mühling, Inhaber der Bavaria Apotheke in Höchberg, will ab Mittwoch, 10. März, in Räumen einer stillgelegten Apotheke in der Hauptstraße mit Unterstützung des Malteser Hilfsdienstes eine Teststelle in Betrieb nehmen. Eberth und Schuchardt hoffen, dass möglichst vieler der etwa 90 Apotheken in Stadt und Landkreis Antigen-Schnelltests anbieten können. Bis Samstagmittag hatte das Gesundheitsamt Würzburg nach Anfrage der Betreiber bereits Apotheken in Höchberg, Giebelstadt, Ochsenfurt und im Würzburger Stadtteil Grombühl die Beauftragung erteilt, Antigen-Schnelltests durchzuführen. pm