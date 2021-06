Schneller Erfolg der Polizei

Gemünden. Einen schnellen Ermittlungserfolg kann die Kriminalpolizei Würzburg nach einem Raubüberfall auf eine Spielothek in Gemünden (Landkreis Main-Spessart, wir berichteten) vorweisen.

Es wurde ein 21-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und ein Haftbefehl erlassen. Wie bereits berichtet, hatte sich der Raubüberfall am Montagmorgen, kurz vor 3.00 Uhr, in der Straße „Am Schutzhafen“ ereignet. Nachdem der Täter die dortige Spielothek betreten hatte, bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einem Schlagstock und einer Waffe. Er ließ sich daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag aushändigen und flüchtete damit in Richtung Main. Die Kriminalpolizei Würzburg hatte in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die weiteren Ermittlungen in dem Fall.

Im Zuge kurzer und intensiver Ermittlungen führte die Spur letztlich zu einem 21-Jährigen, der aus dem Landkreis Main-Spessart stammt und bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Nachdem sein Aufenthaltsort in Erfahrung gebracht wurde, erfolgte am Abend die vorläufige Festnahme durch Kripobeamte aus Würzburg mit Unterstützung von Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg. Bei dem Festgenommenen wurde auch ein schwarzer Rucksack mit einer Luftpistole sichergestellt, wobei es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Tatwaffe handelt. Dagegen ist der Verbleib der Beute noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Der 21-Jährige blieb in Polizeigewahrsam, bis er am Dienstagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete schließlich die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung an. pol