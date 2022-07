Schlag ins Gesicht

Würzburg. Ein Besucher der Kiliani-Messe traf am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr am Talavera-Parkplatz an der Unterführung unter der Mainaustraße auf einen 21-jährigen Verletzten und informierte die Polizei. Eine unbekannte männliche Person hatte dem jungen Mann zuvor unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierbei erlitt dieser eine Platzwunde an der Lippe. Der Geschädigte wurde zur Abklärung weiterer Verletzungen in die Zahnklinik gebracht. Eine Beschreibung des unbekannten Täters und der genauen Tatörtlichkeit sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0931/4572230 melden sollen.