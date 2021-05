Schlägerei zwischen zwei Gruppen

Würzburg. Zu einer Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen kam es am Samstag auf der Juliuspromenade in der Innenstadt. Eine siebenköpfige Gruppe junger Männer war gegen Mitternacht zunächst mit vier unbekannten Männern in einen verbalen Streit geraten. Dieser habe sich sich hochgeschaukelt, so dass die vier Aggressoren weitere 10 bis 15 Unterstützer hinzuriefen. Nun schlug die Gruppe auf einen 27-Jährigen aus der Siebenergruppe ein, bis dieser zu Boden ging. Als ein weiterer 27-Jähriger eingriff, wurde er ebenfalls attackiert. Die Täter flüchteten in Richtung Schönbornstraße. Der Haupttäter soll etwa 18 Jahre alt sein, etwa 180 cm groß, schlank, blonde Haare mit Mittelscheitel. Einer der beiden Männer musste ins Krankenhaus, beide wurden leicht verletzt. pol

