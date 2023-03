Schlägerei in der Würzburger Innenstadt

Würzburg. In der Nacht zum Freitag, 3. März, gegen 2 Uhr, kam es im Eingangsbereich einer Kneipe in der Sanderstraße in Würzburg zu einer Rangelei zwischen drei männlichen Personen, in deren Verlauf ein 23-Jähriger durch einen Schlag ins Gesicht verletzt wurde. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen entfernten sich danach in Richtung Sanderring. Dies teilte die Polizei Würzburg mit.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: 1,75 Meter groß, lange blonde Haare, trug einen Bart (10 bis 15 mm), eine graue Jacke mit roten Details und einen gestreiften Pullover.

Tatverdächtiger 2: 1,80 Meter groß, hellbraune lange Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren.

Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Telefon 0931/4572230 melden.