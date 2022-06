Schlägerei im Würzburger Hauptbahnhof

Würzburg. Ein polizeibekannter 29-jähriger Syrer und ein 16-jähriger Deutscher gerieten am späten Sonntagabend (12. Juni) vor dem Würzburger Hauptbahnhof in einen Streit, der sich im weiteren Verlauf in die Empfangshalle verlagerte. Gegen 23.10 Uhr eskalierte die Situation indem sich beide Kontrahenten mit Faustschlägen attackierten. Der 29-Jährige nutzte dabei auch seine Umhängetasche, um nach dem Jugendlichen zu schlagen. Die alarmierte Bundespolizei konnte beide Schläger noch vor Ort festnehmen. Sie müssen sich nun wegen wechselseitiger Körperverletzung verantworten. Gegen den 29-Jährigen wird zudem wegen Sachbeschädigung ermittelt.

