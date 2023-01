Schlägerei am Busbahnhof in Würzburg

Würzburg. Am Busbahnhof in Würzburg kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Jugendgruppen. Hierbei erlitt ein 17-Jähriger leichte Verletzungen am Rücken, ein weiterer 17-Jähriger Jugendlicher musste den Nachhauseweg mit Abschürfungen im Gesicht antreten. Mindestens ein Täter, zu welchem keine nähere Beschreibung existiert, konnte sich trotz des zügigen Eintreffens von Kräften der Bundespolizei unerkannt vom Tatort entfernen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nun Zeugen.

