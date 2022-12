Schläge und Tritte an Heiligabend

Würzburg. Da zwei aggressive und betrunkene Männer an Heiligabend mehrere Körperverletzungsdelikte begingen, verbrachten diese die Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

Am 24. Dezember kam es gegen 20 Uhr im Würzburger Hauptbahnhof zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei trennte daraufhin die Personen. Anschließend stellte sich heraus, dass zwei 33-jährige Polen den Streit verursacht hatten. Sie hatten eine 27-jährige Reisende belästigt und als ihr Reisende zur Hilfe kamen, griffen sie diese mit Schlägen und Tritten an. Dabei traten die Täter auch auf ein am Boden liegendes Opfer ein. Alle fünf Geschädigten konnten nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte ihren Weg fortsetzen. Die beiden Polen wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Eine Atemalkoholmessung ergab bei beiden Männern einen Wert von rund zwei Promille.