Großwallstadt. Bei einer Kontrolle der Wasserschutzpolizei verhielt sich ein Schiffsführer auf dem Main bei Großwallstadt alles andere als kooperativ.

Am Freitag kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach gegen 14 Uhr den Führer eines niederländischen Frachtschiffs in der Schleuse Wallstadt. Sie hatten vorher mehrere Verstöße festgestellt. Während der Kontrolle des 32-jährigen Niederländers verhielt sich dieser unkooperativ und verweigerte zunächst die Herausgabe erforderlicher Dokumente.

Deshalb sollte die Fahrt in Richtung Klingenberg oberhalb der Schleuse unterbunden werden. Der Schiffsführer fuhr jedoch trotz mehrmaliger Aufforderung weiter und ließ den Beamten nicht von Bord gehen. Auch nach eindringlicher Belehrung, dass dieses Verhalten eine Straftat ist, setzte er die Fahrt fort. Erst eine gute Stunde später hielt der Schiffsführer an der Schleuse in Klingenberg an und ließ den Beamten von Bord.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg musste der Schiffsführer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4000 Euro zur Sicherung des Strafverfahrens hinterlegen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen diverser Verstöße gegen schifffahrtsrechtliche Vorschriften und wegen Freiheitsberaubung.

