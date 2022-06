Schifffahrt behindert

Würzburg. Das wunderbare Wetter lockte auch vergangenes Wochenende wieder viele Sonnenhungrige an den Main. So herrschte reger Betrieb auf der Bundeswasserstraße,auf welcher die Berufsschifffahrt auch an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr stattfindet.

Fahrrinne versperrt

Aufgrund baulicher Gegebenheiten können Schiffsführer den unmittelbaren Bereich vor ihrem Fahrzeug nicht einsehen. In diesem Sichtschatten kommt es immer wieder zu unfallträchtigen und lebensgefährlichen Situationen, insbesondere wenn die Fahrrinne, welche für die Berufsschifffahrt freizuhalten ist, durch Freizeitkapitäne, Schwimmer, Stand-Up-Paddler und Luftmatratzen-/Schwimmringnutzer versperrt wird. Viele Freizeitsportler unterschätzen überdies die Geschwindigkeit der Berufsschifffahrt. Auch geht von derenFahrzeugen eine immense Sogwirkung aus. Darüber hinaus wird die volle Breite des Fahrwassers benötigt, wenn sich zwei Schiffe der Berufsschifffahrt begegnen.

Die Wasserschutzpolizei Würzburg musste mehrfach die Fahrrinne freihalten. Das Fehlverhalten dieser Mainnutzer ist grundsätzlich bußgeldbewehrt. Die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren an diesem Wochenende war jedoch aufgrund der Einsicht der Freizeitsportler entbehrlich.

Alkoholisiert am Ruder

Am Samstagnachmittag um 15.40 Uhr wurde bei der Kontrolle eines Mietbootes festgestellt, dass der 39-jährige Schiffsführer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,33 mg/l. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Da seine Begleiter erheblich mehr als der Betroffene alkoholisiert waren, musste das Boot durch den hinzugerufenen Vermieter wieder sicher zurückgeführt werden.

Der Betroffene muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 350 bis 2500 Euro.

Zu viele Fahrgäste

Nochmals eine Fahrt unterbinden musste die Wasserschutzpolizei Würzburg am Samstagnachmittag um 17.30 Uhr.

Bei der Kontrolle eines weiteren Mietbootes wurde festgestellt, dass sich auf diesem anstatt der erlaubten zwölf Fahrgäste insgesamt 14 Fahrgäste aufhielten.

Gegen die 25-Jährige, welche das Boot steuerte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches mit einem Bußgeld in Höhe von 75 Euro je Fahrgast zu viel, mindestens jedoch 750 Euro bewehrt ist.