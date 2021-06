Schaden verursacht und weitergefahren

Kürnach. Ein bislang unbekanntes Fahrzeugführer war am Mittwochmorgen vermutlich mit einem Lkw in einen Baustellenbereich der A 7 eingefahren und hatte dort einen Schaden von etwa 5000 Euro angerichtet. Am Mittwoch zwischen 0 und 6.30 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug auf der A 7 in Richtung Norden. Im Baustellenbereich der Pleichachtalbrücke geriet er offenbar zuerst im Verschwenkungsbereich nach rechts und beschädigte fünf Warnbaken, wodurch diverse Fahrzeugteile abgerissen wurden. Danach stieß er links an den Fahrbahnteiler und verschob ihn auf eine Länge von 40 Meter soweit auf die Gegenfahrbahn, dass die Spur in Richtung Süden gesperrt werden musste. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter Telefon 09302/9100 entgegengenommen.

