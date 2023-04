Sattelzug kollidierte in Würzburg mit Linienbus

Würzburg. Ein Sattelzug befuhr am Dienstag gegen 4.45 Uhr die Schweinfurter Straße in Würzburg stadteinwärts. Im dortigen Baustellenbereich bog der Fahrer fälschlicherweise nach rechts ab und kam in den Gegenverkehr. Anschließend kollidierte er trotz Vollbremsung beider Fahrzeuge mit einem entgegenkommenden Linienbus. In diesem befanden sich glücklicherweise zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der Fahrer des Busses erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in eine Würzburger Klinik verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Linienbus entstand ein Sachschaden von circa 120 000 Euro ,am Sattelzug etwa 30.000 Euro. Die Schweinfurter Straße wurde zeitweise gesperrt.

