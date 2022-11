Sattelzüge krachen bei Kist ineinander

Kist. Ein Sattelzug krachte am Mittwochmorgen auf der A 3 in einen anderen Lastwagen, der sich aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen befand. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 300.000 Euro. Die A3 war über sechs Stunden lang in Richtung Nürnberg teilgesperrt.

Gegen 1.30 Uhr kam der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs aus bislang ungeklärter Ursache nach einem Überholvorgang zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen anderen Sattelzug, der aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen stand. Beide Lkw wurden dabei komplett demoliert. Der Fahrer des Verursachers klagte über Hüftschmerzen und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 300.000 Euro. Die Ladung des Sattelzugs, die sich über zwei Fahrstreifen verteilte, bestand aus Paketen mit Unterwäsche. Aufgrund der total zerstörten Lkw und der weit verstreuten Ladung mussten zwei Fahrstreifen der A3 in Richtung Nürnberg bis etwa 8 Uhr gesperrt werden.