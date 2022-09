Salutschuss mit Pistole

Würzburg. Bei einer Geburtstagsfeier kam es am Samstagabend im Würzburger Stadtteil Grombühl zu einem größeren Polizeieinsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es im Polizeibericht heißt, hatte ein 38-jähriger Mann am Samstagabend gegen 23 Uhr seinen Geburtstag gefeiert. Er schoss mit einer Schreckschusspistole Salut, was einen größeren Polizeieinsatz in der Matterstockstraße nach sich zog.

Die Wohnung, aus welcher die Schussgeräusche kamen, konnte durch die eingesetzten Kräfte lokalisiert werden. Nachdem zu diesem Zeitpunkt die Lage noch unklar schien, wurde der Bereich durch die Polizei mit mehreren Kräften abgesichert.

Auch Marihuana gefunden

Mehr zum Thema Kriminalität „Scherz“ wird teuer Mehr erfahren Würzburg Scherzanruf bei Bestattungsunternehmen kommt teuer Mehr erfahren

Der alkoholisierte Verursacher konnte widerstandslos vorläufig festgenommen werden, nachdem dieser mit seinem Bruder aus der Wohnung kam. Bei der Wohnungsdursuchung wurde eine Schreckschusspistole, ein Luftdruckgewehr, diverse zugehörige Munition sowie eine geringe Menge an Marihuana sichergestellt. Gegen den Würzburger sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Anwohner. pol