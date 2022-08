Sachbeschädigung an Kirche und Haus in Aub

Aub. Zwei Sachbeschädigungen ereigneten sich in der Nacht auf Samstag in Aub. Im Tatzeitraum von etwa 21 bis 3 Uhr riss ein bislang unbekannter Täter das Geländer der Treppe zur Kirche aus der Verankerung sowie mehrere Steinplatten aus der Treppe heraus. Es entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Am Samstagmittag stellte ein Anwohner an seiner Hauswand in der Ochsenfurter Straße ein gebrochenes Fenster fest. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter das Fenster mutwillig beschädigt hat. Der Tatzeitraum wurde zwischen 3 und 13 Uhr bestimmt. Der Täter verursachte einen Sachschaden von etwa 50 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter Telefon 09331/8741130 in Verbindung setzen.

