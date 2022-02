Sabotage an Biogasanlage: 33-Jähriger weiter unter Verdacht

Würzburg. Nachdem am vergangenen Dienstag an einer Biogasanlage im Reichenberger Ortsteil Fuchsstadt (Landkreis Würzburg) rund 1000 Kubikmeter Gärreste (Gülle) offenbar vorsätzlich freigesetzt wurden, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Wie bereits berichtet hatte ein zunächst Unbekannter in der Nacht zum Dienstag an der Biogasanlage zwei Entnahmeluken geöffnet, so dass die Gärreste über einen Zeitraum von bis zu zwei Stunden austreten konnten. In diesem Zusammenhang ermittelt die Wasserschutzpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit Kripo und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts einer Umweltstraftat. Ein Anfangsverdacht richtet sich nach wie vor gegen einen 33-Jährigen aus dem Kreis Würzburg, der bereits am Dienstag vorläufig festgenommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Gegenstand der Ermittlungen sind nach wie vor das Tatmotiv und die Gesamtschadenshöhe.

