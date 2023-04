Rund 500 Liter Diesel auf A3 bei Rüdenhausen ausgelaufen

Rüdenhausen. In den frühen Morgenstunden kam am Donnerstag (20. April 2023) ein Sattelzug, der sich auf der A3 in Richtung Frankfurt befand, aufgrund eines technischen Defekts von der Fahrbahn ab und riss sich etwa auf Höhe des Orts Rüdenhausen (Landkreis Kitzingen) an der Außenschutzplanke den Tank auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es flossen jedoch 500 Liter Diesel auf die Fahrbahn, weswegen die Autobahn ab 4 Uhr voll gesperrt wurde. Diese Sperrung werde sich vermutlich noch bis in die Mittagsstunden hinziehen, so die Polizei Würzburg-Biebelried.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 58-jährige Lkw-Fahrer aus Rumänien war mit seinem Sattelzug, der mit einem 22 Tonnen Baucontainer beladen war, auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Etwa auf Höhe der Gemeinde Rüdenhausen blockierten aufgrund eines technischen Defekts die Reifen des Gespanns und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug prallte gegen die rechte Außenschutzplanke und beschädigte diese auf einer Länge von rund 30 Metern.

Anschließend kam der Lkw quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Tank des Fahrzeugs aufgerissen und es ergossen sich rund 500 Liter Diesel über beide Fahrbahnen und zum Teil auch noch auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Zeitweise bildete sich ein über zehn Kilometer langer Rückstau.