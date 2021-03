Würzburg. Ein 46-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochabend der Verkehrskontrolle durch eine Streife entzogen. Lediglich durch großes Glück sei durch die rücksichtslose Fahrweise des Mannes niemand verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gefährdet worden sind. Der 46-jährige Fahrer befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 18 Uhr sollte der Mann in der Petrinistraße kontrolliert werden, doch er ignorierte alle Anhaltesignale und flüchtete. Bei seiner Flucht kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, so geriet er auf die Gegenfahrbahn und beschleunigte innerorts auf bis zu 100 km/h. Am Ringpark mussten ihm Fußgänger, auch Kinder, ausweichen. Drei Polizeistreifen konnten der Flucht dort ein Ende setzen und den VW stoppen. Dabei kollidierte ein Streifenwagen mit dem Fluchtfahrzeug. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Der 46-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem nutzte er den VW ohne Zustimmung des Fahrzeughalters. Im Auto fanden die Beamten Amphetamin und Marihuana, außerdem befand sich der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Den 46-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges und dem Besitz von Betäubungsmitteln.

Der Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. pol