Richter in Würzburg erlässt Haftbefehl gegen Ladendieb

Würzburg. In den vergangenen Wochen trat ein Tatverdächtiger wegen Ladendiebstahls mehrfach polizeilich in Erscheinung.

Am Montag wurde der Dieb am Dominikanerplatz von einem Mitarbeiter einer dortigen Drogerie beobachtet, als er Ware im Wert von etwa 250 Euro entwendete.

Am Tattag verlor der Zeuge den Mann aus den Augen. Am Folgetag erkannte der Mitarbeiter den Tatverdächtigen allerdings wieder, sodass dieser durch die hinzugerufene Polizei festgenommen werden konnte.

Richter in Würzburg erlässt Haftbefehl

Der 29-Jährige verfügte über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und es war zu erwarten, dass er erneut Straftaten begehen würde. Aufgrund dessen wurde er am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen.

Der Tatverdächtige wurde noch am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, so die Polizei.