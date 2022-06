Reizgas bei Sonnwendfeuer

Estenfeld. Ein Unbekannter hat während einer Sonnwendfeuer-Veranstaltung in der Nacht zum Sonntag in Estenfeld (Landkreis Würzburg) offenbar Reizgas freigesetzt. Zahlreiche Personen klagten in der Folge über Atemwegsreizungen.

Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Sieben von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz vor 2.30 Uhr hatten plötzlich mehrere Personen im Bereich der Tanzfläche über Atemwegsreizungen geklagt. Zur genauen Ursache liegen bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann weder eine vorsätzliche noch eine unbeabsichtigte Freisetzung von Reizgas ausgeschlossen werden. Mehrere Gäste der Veranstaltung berichteten über Knallgeräusche, die sie vor dem Vorfall wahrgenommenhatten. Ob ein Zusammenhang besteht, ist jedoch fraglich.