Rechtsüberholer verursacht Unfall

Estenfeld. Ein Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der A 7 in Fahrtrichtung Kassel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht. Gegen 7 Uhr befuhr ein Mann aus dem Raum Neu-Ulm den linken Fahrstreifen der A 7 im Gemarkungsbereich Estenfeld mit seinem roten Opel Meriva. Im Bereich der dortigen Rothofbrücke wurde der Mann eigenen Angaben zufolge von einem dunklen Audi rechts überholt. Genau in diesem Moment war der Opel-Fahrer jedoch im Begriff, den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln und erschrak derart, dass er eine Ausweichbewegung nach links vollzog und seitlich gegen die Mittelschutzplanke prallte. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Mann konnte zwar den Fahrer des verursachenden Pkw beschreiben, jedoch waren ihm Hinweise zum Verursacher, etwa das Kennzeichen oder der Fahrzeugtyp, nicht möglich.

AdUnit urban-intext1