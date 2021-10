Raubüberfall wohl aufgeklärt

Würzburg. Der Kriminalpolizei Würzburg hat einen Raubüberfall auf eine Heidingsfelder Tankstelle im April dieses Jahres aufgeklärt. Als dringend tatverdächtig haben sich zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren herauskristallisiert. Sie befinden sich bereits wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft.

Wie berichtet, hatte sich der Raubüberfall in der Nacht zum Freitag, 16. April, ereignet. Zwei Männer hatten in einer Tankstelle in der Mergentheimer Straße unter Vorhalt eines Messers das Mobiltelefon eines Mitarbeiters, Bargeld aus der Registrierkasse und Zigaretten aus der Auslage im Wert von insgesamt rund 1600 Euro erbeutet.

Die Kripo Würzburg kam zunächst einem ehemaligen Mitarbeiter der Tankstelle auf die Spur. Nachdem sich der Tatverdacht gegen den 22-Jährigen nach und nach erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, der am 24. September vollstreckt wurde. Der Beschuldigte, der sich in Untersuchungshaft befindet, hat den Raubüberfall gestanden. Nun wurde auch der zweite Tatverdächtige zu identifiziert. Es handelt sich um einen drei Jahre jüngeren Freund des Inhaftierten. Der aus dem Landkreis Würzburg stammende 19-Jährige wurde am Dienstag aufgrund eines ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Würzburg erwirkten Haftbefehls verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Beide Inhaftierten sind in der Vergangenheit noch nicht wegen Raubdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. pol