Raubüberfall auf Spielothek

Gemünden am Main. Nach einem Raubüberfall auf eine Spielothek in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) fahndet die Kripo nach dem Täter.

Am frühen Montagmorgen hat ein Unbekannter eine Spielothek überfallen und Bargeld erbeutet. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Täter bislang nicht festnehmen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat hatte sich kurz vor drei Uhr morgens in der Straße „Am Schutzhafen“ ereignet. Nachdem der Täter die dortige Spielothek betreten hatte, bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einem Schlagstock und einer Schusswaffe. Er ließ sich daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag aushändigen, verpackte das Geld in einem Rucksack und flüchtete anschließend in Richtung Main.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken leitete unmittelbar nach Eingang der Mitteilung umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in die mehrere Streifenbesatzungen aus Lohr, Karlstadt und Würzburg und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren. Die Fahndung verlief bislang jedoch ergebnislos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, sportliche Figur, sprach akzentfreies Deutsch, trug schwarzen Rucksack und schwarze Kleidung mit Handschuhen und Schal vor dem Gesicht.

Für die Aufklärung der Tat sind für die Kriminalpolizei Würzburg nun insbesondere folgende Fragen von Bedeutung: Wer hat am frühen Montagmorgen „Am Schutzhafen“ etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Raubüberfall in Zusammenhang stehen könnte?

Wem ist im Umfeld der Spielothek eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten? Mögliche Zeugen sollten sich unter Telefon 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg melden.

