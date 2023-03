Raubdelikt in der Würzburger Innenstadt

Würzburg. In der Nacht zum Sonntag entrissen bislang unbekannte Täter einem 16-Jährigen sein Mobiltelefon und rannten davon. Die Kripo ermittelt und sucht nun nach Zeugen des Raubüberfalls.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 1.30 Uhr befand sich der 16-Jährige zusammen mit einem Freund in der Kaiserstraße auf dem Heimweg. Plötzlich wurden beide von zwei unbekannten Männern von hinten angegangen. Während sich der 15-Jährige losreißen und davonlaufen konnte, wurde der 16-Jährige zu Boden gedrückt. Einer der Täter nahm das Handy des Jugendlichen an sich. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Barbarossaplatz.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können. Sie sollen sich unter Telefon 0931/4571732 melden.