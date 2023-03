Raub in der Innenstadt

Würzburg. In der Nacht zum Sonntag entrissen bislang unbekannte Täter einem 16-Jährigen sein Mobiltelefon und rannten davon. Gegen 1.30 Uhr befand sich der 16-Jährige zusammen mit einem Freund in der Kaiserstraße auf dem Heimweg. Plötzlich wurden beide von zwei unbekannten Männern von hinten angegangen. Während sich der 15-Jährige losreißen und davonlaufen konnte, wurde der 16-Jährige zu Boden gedrückt. Einer der Täter nahm das Handy des Jugendlichen an sich. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in Richtung Barbarossaplatz.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Sie sollen sich unter Telefon 0931/4571732 melden.