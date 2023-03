Raser im Stundentakt auf der A3 bei Dettelbach

Dettelbach. Auf der A3 bei Dettelbach (Landkreis Kitzingen) hatten Polizisten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Sonntagmorgen alle Hände voll zu tun. Im Stundentakt wurden dort Fahrzeuge gemessen, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten.

Spitzenreiter war ein Pkw aus dem Raum Frankfurt. Dieser war mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h in einem Bereich unterwegs, indem lediglich 80 km/h erlaubt waren.

In der Zeit von 8 bis 11 Uhr arbeiteten Beamte mit ihrem zivilen Messfahrzeug insgesamt vier Fahrzeugführer ab, die mit ihrem Pkw zu schnell auf der A3 unterwegs waren. Auffällig waren die Verstöße, die sich allesamt im Fahrverbotsbereich befanden, weil sie in so einem kurzen Zeitraum und in der Höhe nicht sehr oft vorkommen.

Die Überschreitungen, die sich von 45 km/h über 50, 62 bis 80 km/h über den erlaubten Geschwindigkeiten befanden, werden mit Bußgeldern von 320 bis 1400 Euro geahndet. Außerdem stehen Fahrverbote von ein bis drei Monaten im Raum und zwei Punkte in Flensburg, so die Polizei.