Rangeleien vor und in Diskothek

Würzburg. Im Rahmen der Halloween-Partys in Würzburger Clubs kam es am Wochenende zu verschiedenen Körperverletzungen, in denen jetzt die Polizei ermittelt.

So hatte ein 19-Jähriger am Sonntag gegen 23.15 Uhr in einer Diskothek in der Gattinger Straße im Würzburger Stadtteil Grombühl einer 16-Jährigen mehrfach derart fest auf den Po geschlagen, dass diese Schmerzen erlitt. Ihre 19- und 17 jährigen Begleiter bekamen dies mit und gerieten nun mit dem Täter in Streit. Im Verlauf schlug der Täter nun einem der Begleiter mehrfach ins Gesicht und auf das Handgelenk.

Gegen Kopf getreten

Gegen 4.35 Uhr kam es in derselben Diskothek auch am Montag zu einem Streit. Im Anschluss trafen sich zwei Personengruppen vor der Diskothek, um den Streit zu „klären“. Hierbei kam es zu einem Gerangel mit mehreren Beteiligten, bei dem ein 18-Jähriger stürzte. Als er auf dem Boden lag, traten ihm zwei 17- und 19-Jährige gegen den Kopf, wobei er verletzt wurde. Die beiden flüchteten zwar, konnten aber von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes verfolgt und festgehalten werden.

Der Verletzte kam, da er zunächst nur bedingt ansprechbar war, zur weiteren Abklärung in ein Würzburger Krankenhaus. Der 19-jährige Täter verletzte sich ebenfalls und musste ambulant in einem Würzburger Krankenhaus versorgt werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt hier wegen zweier Körperverletzungsdelikte.

Auf Boden gestoßen

Auch in der Würzburger Innenstadt kam es am Sonntag zu einer Körperverletzung. Gegen 0.45 Uhr soll ein 32-Jähriger in der Gerberstraße einen 25-Jährigen derart auf den Boden gestoßen haben, dass dieser eine Wunde am Kopf davontrug. Vorher soll der Verletzte den späteren Täter geschlagen und am Auge getroffen haben.

Auch hier ermittelt die Polizei, die zu allen Fällen Zeugen sucht, die Hinweise geben können. pol