Würzburg. Über „Randale am Bahnhofsvorplatz“ wurde die Würzburger Polizei am Samstag, gegen 23 Uhr, informiert. Bei Eintreffen der ersten Streifen wurden dort zwei leicht verletzte Personen festgestellt. Zeugen gaben an, dass eine Gruppe von vier männlichen Personen die beiden Geschädigten offensichtlich grundlos angegangen, geschlagen und getreten haben soll. Im Anschluss seien sie in verschiedene Richtungen weggerannt. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nun Zeugen.

