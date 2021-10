Radfahrerin leicht verletzt

Würzburg. Auf der Inneren Aumühlstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einer Unfallflucht. Die 29-jährige Würzburgerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Matthias-Thoma-Straße. Der unbekannte Fahrer eines weißen Renault Scenic fuhr zuerst parallel zu ihr und bog dann in die abknickende Innere Aumühlstraße ab. Dabei kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin. Die Frau stürzte und verletzte sich. Der unbekannte Fahrzeugführer verlangsamte noch die Fahrt, flüchtete dann allerdings in Richtung Nürnberger Straße. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

