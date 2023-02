Würzburg. Eine 24-jährige Fahrradfahrerin wurde am Montag, gegen 15 Uhr, durch einen bislang unbekannten Jugendlichen auf der Hermann-Kober-Brücke sexuell belästigt. Der Unbekannte stellte sich ihr in den Weg und hielt sie an. Daraufhin ging er auf die 24-Jährige zu und fasste ihr unvermittelt an den Schritt. Sofort stieg die Dame auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Der Täter flüchtete.

