Radfahrerin bei Unfall in Würzburg verletzt

Würzburg. An der Kreuzung Ulrichstraße/Seinsheimstraße in Würzburg ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem VW-Fahrer und einer Radfahrerin. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer offenbar die Radfahrerin, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die Würzburgerin erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstanden leichte Beschädigungen.

