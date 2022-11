Würzburg. Ein Radfahrer ist am Dienstagabend in Würzburg am Röntgenring mit einem Fußgänger, der plötzlich aus dem Gebüsch auf den Radweg getreten war, kollidiert und gestürzt. Ein weiterer Radfahrer fuhr auf den gestürzten Pedelec-Fahrer auf und stürzte ebenfalls. Der unbekannte Fußgänger stand wieder auf und entfernte sich in den Ringpark. Beide Radfahrer wurden verletzt. Die Polizei sucht den flüchtigen Fußgänger, der ebenfalls verletzt sein dürfte.

