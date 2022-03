Prügeleien vor Diskotheken

Würzburg. Zu mehreren Körperverletzungen ist es am Wochenende im Würzburger Nachtleben gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen drei Uhr kam es am Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Augustinerstraße zu einer Schlägerei zwischen ca. 20 Personen. Diese schlugen und traten mit Fäusten und Füßen aufeinander ein. Bei Eintreffen der ersten Streife der Würzburger Polizei setzten diese zunächst großflächig Pfefferspray ein. Die meisten Beteiligten flüchteten, zwei Personen wurden vor Ort festgenommen. Einer von ihnen wurde anschließend in Gewahrsam genommen, der zweite Beteiligte kam mit einer Kopfverletzung in eine Klinik. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Körperverletzungsdelikte werden durch die PI Würzburg-Stadt geführt. Die Sachbearbeiter suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können. Diese melden sich unter Telefon 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei einem weiteren Vorfall am frühen Sonntagmorgen stand ein 17-Jähriger gegen 4.15 Uhr vor einer Diskothek in der Gattingerstraße im Würzburger Stadtteil Grombühl. Ein bislang Unbekannter schlug ihm grundlos ins Gesicht. Dabei erlitt er eine Nasenfraktur, die in einer Klinik behandelt werden musste. pol