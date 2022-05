Im Prozess um die Messerattacke sind am Freitag weitere Zeugen zu Wort gekommen. Am Abend des 25. Juni 2021 hatte der damals 31-jährige Abdirahman J. in der Würzburger Innenstadt mit einem Messer drei Frauen im Alter von 24, 49 und 82 Jahren getötet. Weitere sechs Personen, darunter ein elfjähriges Mädchen, wurden schwer verletzt. Am fünften Verhandlungstag hörte das Würzburger Landgericht in

...